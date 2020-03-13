وزير الأوقاف يوجه التحية لعمال مصر الذين يعملون وقت الشدائد

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن التحية لكل عامل مصري يقف بجوار وطنه وقت الشدائد، وعمال الخدمات الذين يسهرون الليالي لخدمة الوطن في ظل ظروف جوية صعبة تتعرض لها مصر من رجال المطافئ والإسعاف والمياه والصرف الصحي والكهرباء والمرور والجيش الشرطة والمخابز الذين لا يناموا عن حماية وطنهم.





وأضاف "جمعة"، خلال أداءه خطبة الجمعة من مسجد التلفزيون المصري بماسبيرو، اليوم الجمعة، مخاطبًا عمال مصر: "لستوا وحدكم فجميع قيادات الوطن على قلب رجل واحد لخدمة هذا الوطن على مدار الساعة".





وتابع وزير الأوقاف، سألًا الله عز وجل أن يجعل الغيث غيث رحمة لا غيث عذاب، وأن يحفظ أمن مصر، ويجزي كل من يقوم على خدمة الوطن خير الجزاء في الدنيا والأخرة.





وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن أمس الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.



