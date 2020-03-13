Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الأوقاف يوجه التحية لعمال مصر الذين يعملون وقت الشدائد

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن التحية لكل عامل مصري يقف بجوار وطنه وقت الشدائد، وعمال الخدمات الذين يسهرون الليالي لخدمة الوطن في ظل ظروف جوية صعبة تتعرض لها مصر من رجال المطافئ والإسعاف والمياه والصرف الصحي والكهرباء والمرور والجيش الشرطة والمخابز الذين لا يناموا عن حماية وطنهم.

وأضاف "جمعة"، خلال أداءه خطبة الجمعة من مسجد التلفزيون المصري بماسبيرو، اليوم الجمعة، مخاطبًا عمال مصر: "لستوا وحدكم فجميع قيادات الوطن على قلب رجل واحد لخدمة هذا الوطن على مدار الساعة".

وتابع وزير الأوقاف، سألًا الله عز وجل أن يجعل الغيث غيث رحمة لا غيث عذاب، وأن يحفظ أمن مصر، ويجزي كل من يقوم على خدمة الوطن خير الجزاء في الدنيا والأخرة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن أمس الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

حيث سقطت أمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وامتدت إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وكانت رعديه على بعض المناطق، ووصلت إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف الرصاد الجوية الاجراءات الاحترازية احترازية

أخبار تهمك

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الاتحاد الأوربي يصدر بيان بشأن توقف دوري أبطال أوروبا بسبب فيروس كورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"الصحة" تكشف تفاصيل إغلاق مدرسة في الزمالك بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف عن منخفض جوي آخر قادم من البحر المتوسط

منذ حوالي 12 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

موضوعات متعلقة

شاهد.. رعد وبرق يضرب شوارع مصر الجديدة (فيديو)

الأمطار الغزيرة تغرق شوارع مصر الجديدة (فيديو)

مشاهد مرعبة من الدور الـ18 للحظة سقوط الأمطار والرعد فى القاهرة والجيزة (فيديو)

برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)

الصرف الصحي: الشركة في حالة طوارئ منذ الثلاثاء.. والجميع بالشارع

الأرصاد تحذر من حدوث ماس كهربائي بسبب غزارة الأمطار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

06:50 ص

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

08:19 ص

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

10:25 ص

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

03:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status