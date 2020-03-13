وزير الأوقاف: مهما كانت الشدائد على مصر لا يمكن أن ننسى الشهداء

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الله سبحانه وتعالى يقول: " إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"، لافتًا إلى أنه مهما كانت الأحداث والشدائد والنوازل على مصر لا يمكن أن ننسى الشهداء أبناء الوطن الاوفياء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل الوطن.





ووجه "جمعة"، خلال أداءه خطبة الجمعة من مسجد التلفزيون المصري بماسبيرو، اليوم الجمعة، التحية للشهداء تزامنًا مع يوم الشهيد 9 مارس من كل عام، قائلًا: "كيف لا نحتفل بالشهداء وقال عنهم الله سبحانه وتعالى: " وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"، ويقول الرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: " ليس شيءٌ أحبَّ إلى اللهِ من قطرتَيْن وأثرَيْن: قطرةُ دموعٍ من خشيةِ اللهِ، وقطرةُ دمٍ تُهراقُ في سبيلِ اللهِ، وأمَّا الأثران فأثرٌ في سبيلِ اللهِ، وأثرٌ في فريضةٍ من فرائضِ اللهِ عزَّ وجلَّ"، وقال أيضًا: "والذي نفسي بيده، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة، وجرحه يثعب دما".





وتابع وزير الأوقاف، أن من إكرام الشهداء العناية بأبنائهم وآبائهم وزوجاتهم، فإكرام الشهداء وأسرهم إكرام للوطن.





ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم على تكريم أسر الشهداء والمصابين، من العمليات الحربية سواء من القوات المسلحة والشرطة المدنية، وتوفير حياة كريمة لأسرهم، في إطار حرص الدولة على رد الجميل للأبطال الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن والمواطنين.