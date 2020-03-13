بسبب ياسمين صبري أحمد أبو هشيمة يتصدر ترند جوجل

تصدر اسم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد انتشار أنباء عن خطوبته على الفنانة ياسمين صبري.







وكان نشر مساء أمس أحمد أبو هشيمة، صورة ل يد فتاة وهي ترتدي خاتم الماس، وهو نفس الخاتم الذي ظهرت به ياسمين صبري، وعلق على الصورة قائلاً حبيبتي ".





وكانت منذ فترة قبل ظهور الخاتم، انتشرت بعض الأخبار عن ارتبط أحمد أبو هشيمة، وياسمين صبري، مما جعل البعض يفسر الصورة التي نشرها، أحمد أبو هشيمة، تأكيد لكل ماتم تدواله بخصوص علاقته ب ياسمين صبري.





وفي سياق آخر، تشارك الفنانة ياسمين صبري في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل "فرصة تانية"، والمسلسل فكرة ومعالجة درامية محمد سيد بشير، تأليف مصطفى جمال هاشم، بطولة ياسمين صبري، محمد دياب، محمود البزاوي،هبة مجدي،كريم عبد الخالق، هبة عبد الغني،عصام السقا، آيتن عامر، أحمد مجدي.