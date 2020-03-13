كندة علوش توجه رسالة لشعب لبنان.. فماذا قالت؟

تمنت الفنانة كندة علوش لبلدها لبنان أن يرفع الله عنها الوباء، وأن يحفظ أهلها من كل الشرور، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



كتبت كندة علوش تغريدة قالت فيها :"الله يحمي لبنان ويحفظ أهله ويرفع عنه البلاء والوباء، وكل الشرور".







وفي سياق آخر، يشار أن علوش

تعود إلى الساحة الفنية بعد غياب دام لمدة ثلاثة سنوات، وذلك من خلال مشاركتها في مسلسل اسم "إلا أنا"، حيث تشارك ضمن الأحداث في حكاية بعنوان "ضى القمر" وهي من إخراج مريم أحمدى.





يُشار أن مسلسل "إلا أنا "من قصة يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة تدور في 10 حلقات، بأبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين، ويعتمد المسلسل على ٦ بطلات أساسيات وهم وفاء عامر،شيري عادل،حنان مطاوع، أروى جودة،جميلة عوض، كندة علوش.







والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش السينمائية مشاركتها في فيلم "الأصليين" حيث ظهرت خلال أحداثه كضيفة شرف، والفيلم شارك فى بطولته منة شلبى، ماجد الكدواني، خالد الصاوي.