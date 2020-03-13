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تزوج مرتين وبدأ رحلته الفنية من خلال برنامج مسابقات..مالا تعرفه عن صابر الرباعي

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:33 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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يحل اليوم الموافق 13 فبراير يوم ميلاد الفنان صابر الرباعي،وهو نجم تونسي ولكنه لم يكتفي بالغناء باللهجة التونسية بل قرر التواجد في جميع أنحاء الدول الأوروبية.

ومما لا يعرفه البعض عن صابر الرباعي أنه تزوج مرتين،الأولى من فتاة تونسية تسمى سلمية الفقيه وهي حائزة على الدكتوراه في الإدارة والتسويق وأنجب منها ولدين وهما إسلام وصفاء ولكنهم انفصلو وبعد ثلاث سنوات تزوج من فتاة أخرى تونسية وهي إخلاص جنيفان وأنجب منها نجليه جود هادي وأمير.

وبدأ "الرباعي" حياته الفنية من خلال برنامج نادى المواهب وحصل على المركز الأول بعد غنائه لأغنية تونسية " خليك آه يا ليل" وبعدها قرر دراسة الموسيقى لينمي موهبته.

وفاز صابر الرباعي بجائزة الميكروفون الذهبي في تونس عن أغنية "صرخة" وأثارت حينها ضجة كبيرة في الأوساط التونسية،واشتهر بصوته الدافئ في تونس قبل مجيئه إلى مصر.
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الكلمات المفتاحية

في يوم ميلاده صابر الرباعي اليو

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