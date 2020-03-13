أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة (فيديو)

عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.





وجاءت أسعار الذهب مسجلة نفس أسعار الأمس علي النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 830 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "21" 726 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" 622 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 5808 جنيهًا.





بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري مسجلة نفس أسعار الأمس علي النحو الآتي: حيث سجل الدولار الأمريكي 15.76 للبيع، 15.66 للشراء، وسجل اليورو 17.96 للبيع، و17.84 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 20.54 للبيع، 20.42 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 15.17 للبيع، و15.07 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.95 للبيع، و16.83 للشراء.





هذا وكشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن مبيعات الذهب سجلت هبوط ملحوظ، بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذى تسبب في صعود الذهب عالميًا.





قال واصف، إن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس في البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلى.





وأضاف في تصريحات صحفية، أن وضع سوق الذهب لدينا انخفاض ملحوظ في المبيعات على مدار شهري يناير وفبراير 2020، مشيرا إلى أن الاتجاه الصعودي للذهب بسبب الاضطرابات التي شهدها العالم سواء بأحداث التصعيد في الشرق الأوسط وكذلك فيروس كورونا سيؤدى إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار





وأشار إيهاب واصف، إلى أن أدنى نقطة لسعر أوقية الذهب في البورصة العالمية كانت 1643.60 دولارا، وأعلى نقطة كانت 1690 وهذا في نطاق 47 دولار للأوقية، وهو نطاق سعرى مرتفع نسبيا خاصة بعد أن كسرت الأوقية حاجز الـ 1600 دولار.





وتابع واصف، أن أي تحرك في سعر الذهب عالميا بزيادة دولار واحد في الأوقية يؤدى إلى التأثير على السعر في سوق الصاغة بمصر، في حدود الـ 43 قرش للجرام وهذا يؤدى إلى التخبط في السوق بمصر.



