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الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيرس كورونا في بيت لحم

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:50 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في بيت لحم.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أنه تم تسجيل الإصابات الجديدة في محافظة بيت لحم، ما يرفع إجمالي عدد المصابين في فلسطين إلى 35 مصابا، 34 منهم في بيت لحم وإصابة واحدة في طولكرم.

وكان مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، أفاد يوم الثلاثاء الماضي، بأن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم قد ارتفعت إلى 30 حالة، بعد تسجيل إصابة جديدة مساء اليوم، لشاب ثلاثيني بسبب مخالطته مصابين بالفيروس.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، قد أعلن يوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورنا المستجد إلى 26 حالة بعد تسجيل حالة جديدة في بيت لحم.

وأوضح ملحم، أن جميع الحالات مسجلة في بيت لحم باستثناء حالة واحدة سجلت بضاحية ارتاح قضاء طولكرم.

وأشار إلى أن المختبر المركزي لوزارة الصحة أجرى الإثنين فحصاً لـ261 حالة، تبين إصابة سبع منها بالفيروس، وأن إجمالي عدد الفحوصات، التي أجريت منذ بدء فحص ورصد فيروس كورونا المستجد بفلسطين بلغت 1225 فحصا، كانت جميعها سلبية (خالية من المرض)، باستثناء 26 حالة تبين أنها مصابة.

وتتخذ السلطة الفلسطينية إجراءات لمواجهة الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حيث أعلنت حالة طوارئ لمدة شهر شملت تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة، كما تم إغلاق معبر الكرامة، الذي يربط الأراضي الفلسطينية مع الأردن.

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