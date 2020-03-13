لامبورجيني تغلق مصنعها في إيطاليا حتى 25 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا

خطت لامبورجيني خطوة جذرية بإغلاق مصنعها بمدينة سانت أجاتا بولونيز في إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.





وأعلنت الشركة في بيان لها أن مصنعها في مدينة سانت أجاتا بولونيز ستغلق من 13 إلى 25 مارس، لدعم التوجيهات الحكومية الجديدة. تم بناء جميع طرازات العلامة التجارية هناك ، وهذا يعني بشكل فعال أنه لن يتم إنتاج طرازات جديدة خلال الأسبوعين المقبلين.





قال ستيفانو دومينيكالي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني: "أن الشركة ستواصل مراقبة الوضع من أجل الرد السريع والمرونة المناسبة، بالتعاون مع موظفينا ومن أجل إعادة تشغيل المصنع في الوقت المناسب". قد يشير هذا إلى أن المصنع قد يظل مغلقًا لفترة أطول إذا تفاقم الوضع.





يذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أمر يوم الأربعاء، بإغلاق جميع المتاجر في البلاد حتى 25 مارس، باستثناء متاجر البقالة والصيدليات وعدد قليل من المتاجر الأخرى، وقالت الحكومة إن المصانع يمكنها أن تواصل أنشطتها، ولكن فقط مع الاحتياطات.





قد يساعد قرار لامبورجيني في إغلاق المصنع لمدة أسبوعين في مواءمة إنتاجه مع انخفاض الطلب الناجم عن انهيار سوق السيارات الصينية، بعد أن تسبب الوباء في انخفاض الطلب على المركبات.



