هل تتكرر موجة الطقس السيئ هذا العام.. الأرصاد تُجيب

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن حالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية التي أعلنت عنها الهيئة منذ مساء الأربعاء ما زالت مستمرة بقوة، ومازال هناك استمرار لتساقط امطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومدن القناة بينما تصل لحد السيول على سيناء وخليج السويس، وبعض مناطق شمال الصعيد.





وأضافت إيمان شاكر، خلال حوارها مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه اعتبارًا من فجر غدًا يكون هناك تحسن نسبي في الأحوال الجوية، وتقل مياه الأمطار، وبعد ظهر السبت تنتهي تمامًا حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.





واستبعدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، تكرار مثل هذه الموجة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، موضحة أن فصل الشتاء أوشك على الانتهاء بعد أسبوع، ولن نشهد تكرار لموجة بهذه الحدة في عام 2020 مرة أخرى.





وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن أمس الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.



