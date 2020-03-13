النقل: انتظام الحركة بكافة خطوك السكك الحديدية والمترو (صور)

أعلنت وزارة النقل انتظام حركة جميع خطوط السكك الحديدية وانتظام حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة بكامل طاقتها، وانتظام حركة الملاحة في مينائي دمياط والإسكندرية، وغلق موانئ: "نويبع، وسفاجا، والسويس، وشرم الشيخ، والغردقة"، لسوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة: أن قطاع النقل النهري وحركة الملاحة النيلية منتظمة، بالإضافة إلى استمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة: أن قطاع النقل النهري وحركة الملاحة النيلية منتظمة، بالإضافة إلى استمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق.

وأشارت إلى أن الوزير أيضا يتابع استمرار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورنا، وتواجد مسؤولي السكة الحديد والمترو بالمحطات المختلفة وانتشار فرق الطوارئ والصيانة بالمحطات لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات وخاصة مع استمرار موجة الطقس السيئ.

وأشارت إلى أن الوزير أيضا يتابع استمرار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورنا، وتواجد مسؤولي السكة الحديد والمترو بالمحطات المختلفة وانتشار فرق الطوارئ والصيانة بالمحطات لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات وخاصة مع استمرار موجة الطقس السيئ.

وأكدت: أن وزير النقل المهندس كامل الوزير، يتابع على مدار الساعة من خلال تقارير غرفة مركز الأزمات بالوزارة، ومن خلال التواصل مع رؤساء الجهات التابعة حركة تشغيل خطوط السكك الحديدية والمترو وحركة الملاحة في الموانئ البحرية والنيلية، وانتظام العمل في المنافذ البرية وحركة المركبات على الطرق، من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وأكدت: أن وزير النقل المهندس كامل الوزير، يتابع على مدار الساعة من خلال تقارير غرفة مركز الأزمات بالوزارة، ومن خلال التواصل مع رؤساء الجهات التابعة حركة تشغيل خطوط السكك الحديدية والمترو وحركة الملاحة في الموانئ البحرية والنيلية، وانتظام العمل في المنافذ البرية وحركة المركبات على الطرق، من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





من جانبها، اتخذت المحافظات، عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.





كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملي، مناشدًا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.