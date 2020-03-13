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آبل تعيد فتح جميع متاجر البيع بالتجزئة الـ 42 في الصين
الجمعة 13/مارس/2020 - 11:43 ص
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أعادت شركة آبل فتح جميع متاجر التجزئة الـ 42 في الصين اعتبارًا من اليوم، حسبما أكد متحدث باسم الشركة لـ بلومبيرج و رويترز، وقد تم إغلاق جميع المتاجر في أوائل فبراير، حيث قيدت الصين السفر في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن تم إعادة فتحها تدريجيًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
قالت شركة آبل إن إغلاق المتاجر في الصين، أحد أكبر أسواق الشركة، كان السبب الرئيسي وراء تراجع إيراداتها في الشهر الماضي، وفي حين تحسن الأوضاع في الصين، من المحتمل أن تتضرر شركة آبل في مكان آخر بسبب انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم، حيث أغلقت الشركة الأسبوع الماضي جميع متاجرها السبعة عشر في إيطاليا بعد أن وضعت الحكومة البلاد في حالة إغلاق.
قال الرئيس التنفيذي لشركة تيم كوك في مقابلة مع فوكس بيزنس قبل أسبوعين: "أشعر أن الصين تنجح في السيطرة على الفيروس التاجي"، "أعني أنك تنظر إلى الأرقام، فهي تنخفض يومًا بعد يوم. لذلك أنا متفائل جدا هناك ". وأشار كوك إلى أن موردي آبل يعيدون فتح المصانع، بعد أن تسبب إغلاقها أيضًا في خفض الإيرادات بسبب قيود العرض.
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