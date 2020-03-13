آبل تعيد فتح جميع متاجر البيع بالتجزئة الـ 42 في الصين

أعادت شركة آبل فتح جميع متاجر التجزئة الـ 42 في الصين اعتبارًا من اليوم، حسبما أكد متحدث باسم الشركة لـ بلومبيرج و رويترز، وقد تم إغلاق جميع المتاجر في أوائل فبراير، حيث قيدت الصين السفر في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن تم إعادة فتحها تدريجيًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.





قالت شركة آبل إن إغلاق المتاجر في الصين، أحد أكبر أسواق الشركة، كان السبب الرئيسي وراء تراجع إيراداتها في الشهر الماضي، وفي حين تحسن الأوضاع في الصين، من المحتمل أن تتضرر شركة آبل في مكان آخر بسبب انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم، حيث أغلقت الشركة الأسبوع الماضي جميع متاجرها السبعة عشر في إيطاليا بعد أن وضعت الحكومة البلاد في حالة إغلاق.



