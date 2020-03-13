Advertisements
Advertisements
Advertisements

آبل تعيد فتح جميع متاجر البيع بالتجزئة الـ 42 في الصين

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:43 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أعادت شركة آبل فتح جميع متاجر التجزئة الـ 42 في الصين اعتبارًا من اليوم، حسبما أكد متحدث باسم الشركة لـ بلومبيرج و رويترز، وقد تم إغلاق جميع المتاجر في أوائل فبراير، حيث قيدت الصين السفر في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن تم إعادة فتحها تدريجيًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

قالت شركة آبل إن إغلاق المتاجر في الصين، أحد أكبر أسواق الشركة، كان السبب الرئيسي وراء تراجع إيراداتها في الشهر الماضي، وفي حين تحسن الأوضاع في الصين، من المحتمل أن تتضرر شركة آبل في مكان آخر بسبب انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم، حيث أغلقت الشركة الأسبوع الماضي جميع متاجرها السبعة عشر في إيطاليا بعد أن وضعت الحكومة البلاد في حالة إغلاق.

قال الرئيس التنفيذي لشركة تيم كوك في مقابلة مع فوكس بيزنس قبل أسبوعين: "أشعر أن الصين تنجح في السيطرة على الفيروس التاجي"، "أعني أنك تنظر إلى الأرقام، فهي تنخفض يومًا بعد يوم. لذلك أنا متفائل جدا هناك ". وأشار كوك إلى أن موردي آبل يعيدون فتح المصانع، بعد أن تسبب إغلاقها أيضًا في خفض الإيرادات بسبب قيود العرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

متاجر آبل فيروس كورونا شركة آبل الفيروس التاجي الاوضاع في الصين إيطاليا

أخبار تهمك

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد تأجيل الليجا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 13 ساعة

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" تكشف تفاصيل إغلاق مدرسة في الزمالك بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

الاتحاد الأوربي يصدر بيان بشأن توقف دوري أبطال أوروبا بسبب فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أنجيلا أهرندس تغادر منصبها بعد 5 سنوات من انضمامها للشركة

بسبب "التسوق الإلكتروني".. 3 علامات تجارية شهيرة تعلن إفلاسها

فيروس ووهان التاجي يقود الشركات إلى تعليق سفر الموظفين وإغلاق المتاجر

تأثير تفشي فيروس كورونا في الصين علي الشركات

فيروس "كورونا" يدفع أبل لغلق جميع متاجرها ومكاتبها في الصين

الصين.. مبيعات الهواتف الذكية قد تنخفض إلى النصف بسبب كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

06:50 ص

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

08:19 ص

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

10:25 ص

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

03:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status