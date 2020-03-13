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تحويلات مرورية على الطريق الدائري.. تعرف عليها

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:50 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، عن إجراء تحويلات مرورية على الطريق الدائري القادم من نفق السلام اتجاه القاهرة الجديدة والمعادي، بسبب سقوط الجمالون القاري بالمصلق الإلكتروني على الطريق السريع.

وبينت المرور في بيان لها عن تحويل الطريق للقادم من نفق السلام اتجاه القاهرة الجديدة، والمعادي السير عكس الاتجاة حتى مناطق المراج، والنزول اتجاه الثورة والصعود مرة أخرى على الطريق الدائري اتجاه القاهرة الجديدة، والمعادي تحت سيطرة الإدارة العامة للمرور.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

كانت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، فتح 4 طرق رئيسية وهم: "رأس غارب اتجاه المنيا، والزعفرانة اتجاه بني سويف، وسفاجا اتجاه الغردقة، والقصير اتجاه قفط"، بعد تحسن الحالة الجوية ووضوح الروية بمحافظة البحر الأحمر.

ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وجود رياح شديدة، أدت إلى انعدام الرؤية، مع وجود أمطار على طريق رأس غارب اتجاه المنيا، وطريق الزعفرانة اتجاه بني سويف، وطريق سفاجا اتجاه الغردقة، وطريق القصير، وعلى الفور تم إغلاق الطريق، حفاظا على سلامة الجميع.

وتعرضت محافظات الجمهورية، منذ الساعات الأولى من أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

من جانبها، اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، التي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملي، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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