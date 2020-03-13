الصحة المغربية: تسجل سابع حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، عن تسجيل سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لمواطن مغربي بالغ من العمر 39 سنة، وصل إلى الدار البيضاء يوم الأربعاء 4 مارس قادما من إسبانيا.





وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، إن المصاب بعدما ظهرت عليه أعراض تنفسية تقدم على إثرها إلى المستشفى، اشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد الإصابة.





وأضافت الصحة، أن المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.





هذا وتقوم مصالح وزارة الصحة بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.







وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على مستوى العالم بلغ 132 ألفا و567 حالة.

وتعد منظمة الصحّة العالمية، واحدة من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة، وقد أنشئت في 7 أبريل 1948، ومقرها الحالي في جنيف، سويسرا، ويدير تيدروس أدهانوم.

كما أنها السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي، والمسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية، وتصميم برنامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيّنات وتوفير الدعم التقني إلى البلدان ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها.

وقد باتت الصحة، في القرن الحادي والعشرين، مسؤولية مشتركة تنطوي على ضمان المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الأساسية وعلى الوقوف بشكل جماعي لمواجهة الأخطار عبر الوطنية.



