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بسبب الطقس.. سقوط لافتة وشجرة على السيارات في بورسعيد (صور)

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:50 ص
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بوابة الفجر
محمد عزام
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سقطت لافتة على سيارتين بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، بسبب موجة الطقس السيئ التي ضربت عدد من المحافظات المصرية، كما سقطت شجرة على سيارتين أيضًا بسبب شدة الرياح، خلفت خسائر مادية بالسيارات.

وتشهد محافظة بورسعيد حالة من الطقس السيئ بسقوط للأمطار وصل لحد الثلوج، وهبوب للرياح الشديدة، وتم تشكيل غرفة عمليات برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، لرفع حالة الطوارئ للقصوى ومنع إجازات العاملين بمختلف القطاعات الخدمية من صرف صحي وكهرباء ومستشفيات وغيرها.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد قام أمس الخميس بجولة تفقدية لمتابعة آخر تطورات الطقس السيىء الذي تمر به المحافظة، ضمن موجة الطقس السيىء المستمرة لمدة ثلاث أيام ومتابعة الاوضاع الحالية عقب تعرض المحافظة لموجة الطقس السيىء، رافقه خلالها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

حرص المحافظ الوقوف على معدلات سرعة رفع كميات الأمطار ميدانيا في عدد من أحياء المحافظة، وكذلك تفقد الشوارع الرئيسية والجانبية بالأحياء لمتابعة تطورات الطقس أولا بأول، مشددًا على التعامل الفوري مع آثار الطقس السيىء ومنع تراكم المياه الناتجة عن سقوط الأمطار بغزارة.

كما تابع المحافظ مع رؤساء الأحياء ميدانيا، أعمال سحب وشفط المياه وكذلك مستوى الاستجابة والتعامل الفورى مع الحدث، وتأكد من جاهزية كافة الأحياء واستعدادها لمواجهة آثار الطقس السيىء والعمل أولًا بأول لمنع أي أثار سلبية تنتج عن سقوط الأمطار.

وتواصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عبر الفيديو كونفرانس، للاطمئنان على حالة الطقس، خلال موجة الطقس الغير مستقرة التي تشهدها معظم محافظات مصر على مدار ثلاثة أيام، ومتابعة آخر الاستعدادات التي تجريها المحافظة.

طمأن المحافظ رئيس مجلس الوزارء بشان جاهزية المحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء للتعامل مع أي مستجدات، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى تجهيز المعدات والسيارات وكذلك رفع حالة الطوارئ على مدى 24 ساعة.

وتابع المحافظ عبر غرفة العمليات الرئيسية التي ترأسها اليوم بالديوان العام الحالة العامة للطقس، عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس الغير مستقر والذي يستمر لمدة ٣ أيام.

بسبب الطقس.. سقوط لافتة وشجرة على السيارات في بورسعيد (صور)
بسبب الطقس.. سقوط لافتة وشجرة على السيارات في بورسعيد (صور)
بسبب الطقس.. سقوط لافتة وشجرة على السيارات في بورسعيد (صور)
بسبب الطقس.. سقوط لافتة وشجرة على السيارات في بورسعيد (صور)
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الكلمات المفتاحية

رفع الأمطار تفقد شوارع بور سعيد بوابة الفجر الفجر الطقس الأرصاد الجوية

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