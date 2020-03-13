سحب السيارات العالقة في مياه الأمطار بالإسكندرية (فيديو)

تدخل رجال الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، في مساعدة السيارات العالقة بمياه الأمطار في منطقة جناكليس شرقي المحافظة.

كان قد تضرر عددًا من السيارات في مياه الأمطار، خاصة سيارات الأجرة التي تنقل المواطنين، بعد أن اضطرت للدخول من الشوارع الجانبية هربًا من طريق الكورنيش بعد تجمعات مياه الأمطار وخروج الأمواج إلى الشوراع، وهو ما استدعى أجهزة المحافظة بالتحرك لشفط المياه.





وضربت موجة طقس سيئة، محافظة الإسكندرية، وهطلت الأمطار بغزارة على مدار 6 ساعات متواصلة بكل أنحاء المحافظة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة، في إطار موجة الطقس السيء التي سبق أن أعلنت عها هيئة الأرصاد الجوية.





وهلع عدد من سكان الطوابق الأرضية، بشارعي 4 و5 بالمنطقة إلى الشوارع، بعد اجتياح المياه لمنازلهم في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، الأمر الذي شهده أيضًا شارع 30 بعزبة محرم في المنطقة، حيث لم يستطع المواطنين التغلب على هذه الأزمة، وشفط المياه من خلال جهودهم الذاتية، ما تسبب في أضرار كبيرة لمساكنهم.





واشتكي الأهالي من ارتفاع منسوب المياه في الشوارع المحيطة بهم، وانسداد شبكة الصرف الصحي، الأمر الذي تسبب في غرق منازلهم وتضررها بشكل كبير، ما استدعى القيام بقطع التيار الكهربائي عليهم خوفا على حياتهم وحياة أبنائهم.





وتسبب الوضع السيء بالمنطقة، في حصار المواطنين بالطوابق العليا، حيث لم يتمكنوا من الخروج من المنزل وقضاء إحتياجاتهم، وسط وضع سيء يتعرضون له.





وطالب الأهالي بسرعة تدخل الأجهزة المعنية لشفط مياه الأمطار من الشوارع المحيطة بهم وتطهير شنايش الصرف الصحي في اقرب وقت.





كانت محافظة الإسكندرية، قد أصدرت تحذيرات عاجلة للمواطنين، ضمن قلقها من حالة الطقس، محذرة المواطنين من البقاء في أماكن مفتوحة في أثناء حدوث البرق، والاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، والوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، والسير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلو.





كما حذرت من وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.





وطالبت بتدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارًا من عصر يوم الأربعاء 11 مارس 2020، وحتى نهاية الفترة السبت 14 مارس 2020، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، والتأكد من تثبيت ووضع اللافتات واللوحات الكائنة خارج المباني والتأكد من خلو الأسطح من أي أشياء حتى لا تؤدي العواصف المتوقع حدوثها إلى أضرار للغير.