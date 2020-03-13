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في يوم ميلاده.. حقيقة صورة صابر الرباعي مع جندي إسرائيلي

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:45 ص
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بوابة الفجر
مي مرسي
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يحتفل اليوم الجمعة 13 فبراير الفنان صابر الرباعي بعيد ميلاده،وهو ابن مدينة صفاقس،أحب الغناء منذ صغره وبدأ به بعد دخوله إمتحان الإذاعة المصرية.

ووقع الفنان صابر الرباعي في فخ "التطبيع" منذ عدة سنوات حيث تم تداول صورة له مع جندي إسرائيلي بعد إحيائه لحفل في فلسطين مما أغضب جميع العرب ولكن يبدو أنه حدث سوء فهم من "الرباعي" كما أوضح أن هذا الشخص كان مسئول عن دخوله الحفل وتسهيل عبور فرقته وأنه فلسطيني ولكنه مسئول لدى السلطات الإسرائيلية.

وقال "الرباعي" من خلال إحدى مداخلاته الهاتفية مع أحد البرامج أن هذا الشخص اسمه "هادي الخطيب" وعرفه بنفسه بهذا الإسم وقال أنه فلسطيني الجنسية وكان يرتدي ملابس تختلف تماما عن ملابس الجند الإسرائيلي.

وأوضح صابر الرباعي حينها أن موافقته لإحياء حفل في الدولة الشقيقة فلسطين شرف وله وأنه سيظل يدافع عن القضية الفلسطينية في الأغاني وعبر عن سعادته بترحيب الجمهور الفلسطيني له.

يذكر أن "الرباعي" طرح مؤخرا أغنية جديدة له تحمل اسم "عسى يومي" وذالك عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي كلمات أحمد العلوي وألحان وليد الشامي وتوزيع مهند خضر.
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الكلمات المفتاحية

صابر الرباعي جندي اسرائيلي اليو

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