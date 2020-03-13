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كندة علوش: يا رب أعطنا خير هذه الرياح

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:52 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تمنت الفنانة كندة علوش من الله أن يحفظ شعب لبنان ومصر من كل الشرور، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".


كتبت كندة علوش تغريدة قالت فيها :"ياااااارب يااارب انزل رحمتك على كل ضعيف،كل طفل كل عجوز كل مريض وكل محتاج ياارب فلتشمل رحمتك الجميع".

وتابعت كندة قائلة:"يااارب ارفع الأذى عن عبادك،يااارب أعطنا خير هذه الرياح، الله يحمي أهلي بالشام ومصر ولبنان،وبكل البلاد من العواصف ومن الوباء ومن كل الشرور".


وفي سياق آخر، يشار أن علوش ابتعدت عن الساحة الفنية لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد زواجها عام 2017من الفنان عمرو يوسف،وكانت آخر أعمالها السينمائية مشاركتها في فيلم "الأصليين" الذي ظهرت فيه كضيفة شرف، والفيلم شارك فى بطولته منة شلبى، ماجد الكدواني، خالد الصاوي.

وتعود كندة علوش إلى الساحة الفنية من خلال مشاركتها في مسلسل يحمل اسم "إلا أنا"، حيث تشارك في حكاية بعنوان "ضى القمر" وهي من إخراج مريم أحمدى.


مسلسل "إلا أنا "هو قصة يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، بأبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين، ويعتمد المسلسل على ٦ بطلات هم وفاء عامر،شيري عادل،حنان مطاوع، أروى جودة،جميلة عوض، كندة علوش.
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