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جوجل تؤكد إصابة أحد موظفيها في الهند بفيروس كورونا وتطلب من زملائه العمل من المنزل
الجمعة 13/مارس/2020 - 11:29 ص
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أعلنت شركة جوجل في الهند مساء امس الخميس أن أحد موظفيها في مكتب بنغالورو اصيب بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وذلك بعد ان جاءت نتيجة الاختبار إيجابية، وتعد الهند واحدة من الدول التي سجلت أقل من 100 حالة.
وقالت جوجل في البيان التي أصدرته أمس: "يمكننا أن نؤكد أنه تم تشخيص موظف من مكتبنا في بنغالور بـ COVID-19، كان في أحد مكاتبنا في بنغالور لبضع ساعات قبل ظهور أي أعراض، نطلب من الموظفين في مكتب بنغالورو أن يعملوا من المنزل غدًا (الجمعة).
طلبت الشركة أيضًا من الموظفين الآخرين الذين كانوا على اتصال مع الشخص المصاب أن يقوم إعلان الحجر الصحي بمراقبة صحتهم.
في رسالة بريد إلكتروني داخلية حصلت عليها CNBC، قال أناند رانجاراجان، مدير ورئيس مكتب بنغالور، إن الموظف المصاب قد سافر إلى الخارج لكنه اجتاز اختبار الفحص عند عودته. ومع ذلك ، تم فحصهم لاحقًا بعد الشعور بعدم الارتياح، وتم اختباره جاءت نتيجة الاختبار إيجابية.
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