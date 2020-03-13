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"بعد إصابته بالكورونا".. توم هانكس ورسالة قوية إلى جمهور
الجمعة 13/مارس/2020 - 11:50 ص
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روان هيثم
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وجه الفنان الأمريكي توم هانكس رسالة قوية الى جمهوره بعد إصابته بمرض "الكورونا" برفقة زوجته "ريتا ويلسون" قائلا: مرحبا يا أصدقائي، أريد أن أشكر كل من يهتم بنا جيدا، لقد أصيبنا بالكورونا ونحن في عزلة لذلك لا ننشره الى أي شخص أخر.
وتابع "هانكس" قائلا: هناك من يمكن أن يؤدي إلى مرض خطير للغاية، نحن نأخذها في يوم واحد في كل مرة.
وأضاف "هانكس" قائلا: هناك أشياء يمكننا جميعا القيام بها للتغلب على هذا بإتباع نصيحة الخبراء والعناية بأنفسنا وبمن حولنا.
وأختتم "هانكس" عبراته قائلا: أليس كذلك؟ تذكر، انه على الرغم من جميع الأحداث الحالية، لا يوجد بكاء في لعبة البيسبول هانكس.
وفي سياق أخر قدم "هانكس" العديد من الأعمال الفنية منها الطريق الى الهلاك، أمسكني لو استطعت، المنبوذ.
وحصل "هانكس'' على عدة جوائز خلال مسيرته الفنية منها جائزة أفضل ممثل أداءه في فيلم "Saving Private Ryan"، وجائزة أفضل ممثل لفيلم "Big".
وتابع "هانكس" قائلا: هناك من يمكن أن يؤدي إلى مرض خطير للغاية، نحن نأخذها في يوم واحد في كل مرة.
وأضاف "هانكس" قائلا: هناك أشياء يمكننا جميعا القيام بها للتغلب على هذا بإتباع نصيحة الخبراء والعناية بأنفسنا وبمن حولنا.
وأختتم "هانكس" عبراته قائلا: أليس كذلك؟ تذكر، انه على الرغم من جميع الأحداث الحالية، لا يوجد بكاء في لعبة البيسبول هانكس.
وفي سياق أخر قدم "هانكس" العديد من الأعمال الفنية منها الطريق الى الهلاك، أمسكني لو استطعت، المنبوذ.
وحصل "هانكس'' على عدة جوائز خلال مسيرته الفنية منها جائزة أفضل ممثل أداءه في فيلم "Saving Private Ryan"، وجائزة أفضل ممثل لفيلم "Big".
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Hello folks. @ritawilson and I want to thank everyone here Down Under who are taking such good care of us. We have Covid-19 and are in isolation so we do not spread it to anyone else. There are those for whom it could lead to a very serious illness. We are taking it one-day-at-a-time. There are things we can all do to get through this by following the advice of experts and taking care of ourselves and each other, no? Remember, despite all the current events, there is no crying in baseball. Hanx
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