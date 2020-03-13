"بعد إصابته بالكورونا".. توم هانكس ورسالة قوية إلى جمهور

وجه الفنان الأمريكي توم هانكس رسالة قوية الى جمهوره بعد إصابته بمرض "الكورونا" برفقة زوجته "ريتا ويلسون" قائلا: مرحبا يا أصدقائي، أريد أن أشكر كل من يهتم بنا جيدا، لقد أصيبنا بالكورونا ونحن في عزلة لذلك لا ننشره الى أي شخص أخر.وتابع "هانكس" قائلا: هناك من يمكن أن يؤدي إلى مرض خطير للغاية، نحن نأخذها في يوم واحد في كل مرة.وأضاف "هانكس" قائلا: هناك أشياء يمكننا جميعا القيام بها للتغلب على هذا بإتباع نصيحة الخبراء والعناية بأنفسنا وبمن حولنا.وأختتم "هانكس" عبراته قائلا: أليس كذلك؟ تذكر، انه على الرغم من جميع الأحداث الحالية، لا يوجد بكاء في لعبة البيسبول هانكس.وفي سياق أخر قدم "هانكس" العديد من الأعمال الفنية منها الطريق الى الهلاك، أمسكني لو استطعت، المنبوذ.وحصل "هانكس'' على عدة جوائز خلال مسيرته الفنية منها جائزة أفضل ممثل أداءه في فيلم "Saving Private Ryan"، وجائزة أفضل ممثل لفيلم "Big".