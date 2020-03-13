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بسبب كورونا.. طبيب المنتخب يُحذر الجهاز الفني

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:41 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، لخوض معسكر مغلق خلال الشهر الجاري، تمهيدًا لاستئناف التصفيات الإفريقية.

واتخذ الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعض الإجراءات قبل خوض معسكر الفريق المغلق، للحماية من انتشار فيروس كورونا، استعدادًا للتصفيات الإفريقية.

وطالب الفريق الطبي، الجهاز الفني بقيادة حسام البدري المدير الفني، بضرورة تنفيذ التعليمات الوقائية الخاصة والانصياع لها حتى تمر الأمور بسلام.

وأمر الجهاز الطبي بخضوع المعسكر بالكامل سواء اللاعبون أو أفراد الجهازين الفنى والإدارى وكل من يتعامل مع الفريق، للفحص الطبي الفوري، وسيتم تعقيم كل الغرف والقاعات فى فندق الإقامة.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتين أمام منتخب توجو يومي 26 و 29 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.
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