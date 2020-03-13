مران الأهلي يحسم قرار إقامة مباراة الفريق أمام إنبي

مازال موقف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره إنبي، غامضًا وغير واضح من إقامتها في موعدها أو تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية.



وتتجه النية لدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإلغاء مران الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة إنبي بالدوري العام.



ويأتي تفكير فايلر في إلغاء المران بالرغم من ارتباطه بمباراة قوية غدٍ السبت، ضمن منافسات الدوري العام، ونظرًا لسوء الأحوال الجوية.



كما يدرس مسؤولو النادي الأحمر، نقل المران إلى الصالة المغطاة في حال إقامته، بعد تعرض البلاد لحالة من سوء الجو والتي أدت إلى أمطار غزيرة.



وكان النادي الأهلي وإنبي، طالبوا الاتحاد المصري بتأجيل مباراة الفريقين، بالدوري العام حيث عدد الفريق البترولي بعدم الذهاب للملعب بسبب عدم خوض أي تدريبات.



ويحل إنبي ضيفًا على الأهلي، مساء غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز.