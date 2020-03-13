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الجمباز الإيقاعي يتأهل لأولمبياد طوكيو بعد الفوز بذهبية البطولة الإفريقية

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:25 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تأهل منتخبنا الوطني للجمباز الإيقاعي بقيادة المدربة الروسية نتاليا ديمتروفا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة رقم ٣٢ التي تستضيفها العاصمة اليابانية "طوكيو" خلال الفترة من ٢٤ يوليو وحتي ٩ أغسطس المفبلين .

 

وصعدت آنسات "الفراعنة" للأولمبياد بعد الحصول على الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية التي تحتضنها شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 17 مارس الجاري.

 

وحصل منتخبنا الوطني علي المركز الأول والميدالية الذهبية بعد حصوله علي 23.4 نقطة ,فيما حصل منتخب جنوب إفريقي على المركز الثاني، أما المنتخب الجزائري فحصل على المركز الثالث.

 

وقال الدكتور إيهاب أمين أن هذه النتيجة تعد طفرة كبيرة لمنتخبنا الوطني في ظل التدريبات المميزة تحت إشراف المدربة الروسية ,مشيرا إلي أنه سيعمل على إعداد المنتخب بالشكل اللائق حتى يستطيع المنافسة في الأوليمبياد المقبلة، لاسيما أننا اقتربنا من تحقيق الرقم الخاص بالمنافسة على الدخول ضمن أفضل 8 منتخبات علي العالم وهو 25 نقطة

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