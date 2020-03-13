أبرزهم نقص السلع التموينية وأشعة تضرب الأرض.. الحكومة تنفي 7 شائعات

نفت الحكومة المصرية عددًا من الشائعات التي انتشرت في المجتمع خلال الأسبوع المنتهي، من خلال تقديم الأدلة القطعية على كذب تلك الشائعات بالتعاون مع الوزارات المختلفة.





3 شائعات بشأن فيروس كورونا

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء في تقريره الدوري لرصد الشائعات عددًا من الحقائق للرد على الشائعات المنتشرة بفيروس كورونا.





تضمنت هذه الحقائق التأكيد أنه لا توجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدن الجامعية، وكافة المدن الجامعية خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية، ولا توجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الفرق الطبية المخالطة للمصابين، وذلك لالتزامهم بطرق مكافحة العدوى بالمستشفيات، ويتم إخضاعهم للفحص الطبي بشكل مستمر.

وأشار إلى أنه لم يتم إجبار أي من أعضاء الفرق الطبية على العمل بمستشفيات العزل بأي من محافظات الجمهورية، والعمل داخل هذه المستشفيات اختياريًا وليس إلزاميًا ولا تأجيل لموعد امتحانات الثانوية العامة، وستعقد الامتحانات في مواعيدها المحددة وفقًا للخريطة الزمنية المقررة، ولم يتم رفع الغياب بالمدارس كإجراء احترازي للتعامل مع فيروس كورونا، وتلتزم كافة المدارس برصد نسب حضور الطلاب وموافاة الوزارة بها يوميًا.



نقص سلع التموين نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول نقص الزيت التمويني لمقررات شهر مارس الجاري بالمجمعات الاستهلاكية، مُؤكدةً أنه لا يوجد نقص في الزيت التمويني أو أي سلعة من السلع التموينية الأساسية

وأوضحت الوزارة في تقرير رصد الشائعات للحكومة: أنه يتم ضخ كميات وفيرة من السلع التموينية بما فيها الزيت بمحال البقالة التموينية وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة.





وشددت على أن المخزون الاستراتيجي لكافة السلع التموينية كافٍ وآمن، في إطار حرصها على توفير كافة السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.

فتح باب الإجازات للموظفين

نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ما تردد بشأن قيام الحكومة بفتح باب الإجازات بدون أجر لموظفي الجهاز الإداري للدولة دون ضوابط، مُؤكدًا أن منح الإجازات يتم وفقًاَ للضوابط التي وضعها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وفصلتها لائحته التنفيذية، وأن الأمر يخضع تمامًا لمصلحة العمل وفقًا لما تقرره السلطة المختصة.

وأوضح في تقرير رصد الشائعات الحكومة: أن هناك إجازات وجوبية بحكم القانون مثل إجازات رعاية الطفل، وإجازة مرافقة الزواج، كما أن هناك إجازات جوازيه تتطلب موافقة السلطة المختصة مثل الإجازات الخاصة بدون أجر.



تطوير مناطق بدون تخطيط قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول تطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بطرق عشوائية دون تخطيط مسبق، تواصل المركز مع محافظة القاهرة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بطرق عشوائية.





وأوضحت محافظة القاهرة: أن مشروع التطوير تم تخطيطه وتنفيذه وفقًا لأحدث الدراسات الهندسية المتميزة المتبعة عالميًا، لإعادة تلك المناطق لرونقها وصورتها الحضارية، وبما يليق بمكانتها التاريخية والأثرية، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على مناطق التراث والحضارة.



أشعة كونية تضرب الأرض وردا على ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن موجة من الأشعة الكونية ستضرب الأرض اليوم الجمعة الساعة 12:30، وتحذر المواطنين من الاقتراب من التليفونات المحمولة أثناء تلك الفترة أو التابلت.

