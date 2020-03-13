Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحة العالمية: 132 ألفا و567 حالة إصابة بـ"كورونا" على مستوى العالم

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:45 ص
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على مستوى العالم بلغ 132 ألفا و567 حالة.

وأضافت المنظمة، أن نحو 5 آلاف شخص توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي، وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية.

وأوضحت المنظمة، أن أغلب حالات الإصابة سُجلت في الصين بواقع 80 ألفا و981 حالة، تلتها إيطاليا التي سجلت أكثر من 15 ألف حالة، فيما تأتي إيران في المرتبة الثالثة عالميا بأكثر من 10 آلاف حالة.

كانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - أن 1318 من المصابين غادروا المستشفيات أمس بعد تعافيهم، ما رفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 64216 شخصا.

وتعد منظمة الصحّة العالمية، واحدة من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة، وقد أنشئت في 7 أبريل 1948، ومقرها الحالي في جنيف، سويسرا، ويدير تيدروس أدهانوم.

كما أنها السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي، والمسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية، وتصميم برنامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيّنات وتوفير الدعم التقني إلى البلدان ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها.

وقد باتت الصحة، في القرن الحادي والعشرين، مسؤولية مشتركة تنطوي على ضمان المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الأساسية وعلى الوقوف بشكل جماعي لمواجهة الأخطار عبر الوطنية.

Advertisements

أخبار تهمك

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

تقرير إيطالي يكشف كيف تم معرفة إصابة مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

الاتحاد الأوربي يصدر بيان بشأن توقف دوري أبطال أوروبا بسبب فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 7 دقيقة

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد تأجيل الليجا

منذ ساعة و 17 دقيقة

"الصحة" تكشف تفاصيل إغلاق مدرسة في الزمالك بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:50 ص

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

09:09 ص

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

08:16 ص

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

03:29 ص

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

08:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status