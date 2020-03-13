الصحة العالمية: 132 ألفا و567 حالة إصابة بـ"كورونا" على مستوى العالم





أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على مستوى العالم بلغ 132 ألفا و567 حالة.





وأضافت المنظمة، أن نحو 5 آلاف شخص توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي، وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية.





وأوضحت المنظمة، أن أغلب حالات الإصابة سُجلت في الصين بواقع 80 ألفا و981 حالة، تلتها إيطاليا التي سجلت أكثر من 15 ألف حالة، فيما تأتي إيران في المرتبة الثالثة عالميا بأكثر من 10 آلاف حالة.





كانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - أن 1318 من المصابين غادروا المستشفيات أمس بعد تعافيهم، ما رفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 64216 شخصا.





وتعد منظمة الصحّة العالمية، واحدة من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة، وقد أنشئت في 7 أبريل 1948، ومقرها الحالي في جنيف، سويسرا، ويدير تيدروس أدهانوم.

كما أنها السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي، والمسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية، وتصميم برنامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيّنات وتوفير الدعم التقني إلى البلدان ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها.





وقد باتت الصحة، في القرن الحادي والعشرين، مسؤولية مشتركة تنطوي على ضمان المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الأساسية وعلى الوقوف بشكل جماعي لمواجهة الأخطار عبر الوطنية.



