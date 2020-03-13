مشروع بحثي بين جامعتي القاهرة وكيب تاون الجنوب أفريقية

د. الخشت: المشروع لإنتاج بروتينات لتعزيز القدرات الذهنية للمخ وإزالة آثار البلهارسيا والتوحد

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قيام باحثة ببرنامج التقنية الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية العلوم، بمشروع لإنتاج بروتينات لتحسين وتعزيز الوظائف المعرفية للمخ، بالتعاون بين كلية العلوم بالجامعة والمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة كيب تاون في جنوب أفريقيا.

وأضاف أن ذلك بمنحة مالية مقدمة من برنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم بمصر.

وقال "الخشت" في تصريحات اليوم الجمعة: إن المشروع يهدف إلى دراسة الآلية التي تؤثر بها الميكروبات الضارة الموجودة بالأمعاء على القدرات الذهنية والعقلية للمخ، لإزالة الآثار السلبية الناتجة عن الإصابة بأمراض مثل البلهارسيا والتوحد وغيرها من الأمراض التي تسبب تأخر في القدرات الذهنية والعقلية.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تدعم مشروعات البحوث التطبيقية بين أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين في مجالات بحثية مختلفة يتم تحديدها وفقًا لأهميتها المجتمعية في مختلف مجالات التنمية، وتوفير حلول وبدائل علمية للعديد من المشكلات والأمراض.



