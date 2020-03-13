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بشير التابعي: أبو تريكة تم عرضه على الزمالك ورفض.. وتأخير بركات أفشل الصفقة

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:08 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجر بشير التابعي، نجم الزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد أن محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، تم عرضه على القلعة البيضاء ورفض.

 

وتابع التابعي خلال لقائه عبر برنامج اللعيب: "مجلس إدارة نادي الزمالك رفض التعاقد مع أبو تريكة بعدما عرض عليه".

 

وأكمل: "مع احترامي لمحمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، أتعرض على نادي الزمالك وكمال درويش رفض ضمه".

 

وأشار نجم الزمالك السابق، إلى أن عزمي مجاهد كان منتظر محمد بركات ، مدير المنتخب المصري، في فندق بقطر للتفاوض بشأن ضمه للزمالك ولكنه تأخر عليه وعزمي تركه ورحل".

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