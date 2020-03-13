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محافظ الفيوم: سوء الطقس اختبار قوي لامكانيات الدولة

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:08 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن فرق التعامل مع أزمة سوء الأحوال الجوية تعمل لليوم الثالث على التوالي، حيث تتواجد بالشوارع منذ ليل الخميس لسحب المياه والتعامل مع كافة الأزمات الموجودة، مشيرًا إلى أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يمثل تحدي كبير يواجههم، ولكن تواجد الفرق ميدانيا يمكن المحافظة من سرعة التعامل مع أي طارئ.

وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هناك تراكمات لمياه الأمطار في بعض المناطق؛ لكون محافظة الفيوم محافظة بها تحديات في الصرف، حيث أن شبكة الصرف الصحي بها له طبيعة خاصة، وهي محافظة غير معتادة وغير مسبوقة على تساقط هذا الكم من الامطار، والفيوم غير مؤهلة للتعامل معه.

وتابع محافظ الفيوم، أن المحافظة بها شبكة ري كبيرة جدًا؛ لكونها واحة خارج حيز النيل، وليس لها أي ظهير على نهر النيل، وهذا يسبب صعوبات في تصريف المياه، مشيرًا إلى أن مديرية الري قامت بتخفيض مناسيب مياه الترع والمصارف، ولكن كمية الأمطار تتجاوز الطاقة الاستيعابية مما تسبب في معاناة بعض المواطنين بالمحافظة، مشددًا على أن كافة الجهات المعنية موجودة للتعامل مع مياه الأمطار، وتم الدفع بكافة المعدات لمواجهة الطقس السيئ.

ونوه "الانصاري"، بأن رصد شكاوي المواطنين، وتوجيه الجهات المعنية لحل المشكلات أهم ما يميز الأزمة الغير مسبوقة في تاريخ مصر، وهو اختبار قوي لامكانية الدولة في التعامل مع هذه الأزمة، مشيرًا إلى أنه تم قطع الكهرباء والمياه ببعض المناطق لتقليل الضغط على شبكة الصرف الصحي، وكان هناك تنبيه على المواطنين قبل قطع المياه.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن أمس الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

حيث سقطت أمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وامتدت إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وكانت رعديه على بعض المناطق، ووصلت إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.

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