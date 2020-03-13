Advertisements
Advertisements
Advertisements

آخرهم في أستراليا.. وزراء أعلنوا إصابتهم بـ"كورونا"

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:03 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements
في الفترة الأخيرة، أعلن عددًا من الوزراء في العالم عن إصابتهم بفيروس كورونا الذي انتشر في الكثير من دول العالم، بل حصد أرواح العديد من المواطنين بتلك الدول، كان آخرهم وزير الداخلية الأسترالي.

وزير الداخلية الأسترالي
في الساعات الأخيرة، أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد الذي أودى بحياة 3 أشخاص في البلاد حتى الآن.

وقال الوزير في بيان صادر عن مكتبه: "استيقظت هذا الصباح على حمى وألم في الحلق. على الفور تواصلت مع وزارة الصحة في كوينزلاند وبعد ذلك أجريت اختبار كوفيد 19".

وتابع الوزير: أن نتائح الاختبار أثبتت إصابته بالفيروس، موضحًا: "أنا أشعر أنني بحالة جيدة، وسأعلن تطور حالتي في الوقت المناسب".

وأضاف: "تقضي سياسات الصحة في كوينزلاند بأن يدخل أي شخص تأتي نتائج فحصه إيجابية المستشفى، وقد التزمت بالإرشادات".

وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية 
كما أصيبت وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية، نادين دوريس، بفيروس كورونا، وكشفت الحكومة البريطانية، فجر الأربعاء الماضي، إصابة الوزيرة، لتصبح أول وزير في البلاد يصاب بالفيروس.

بدورها أعلنت وزيرة الدولة في بيان إصابتها، قائلة: "يمكنني أن أؤكد أنني أثبتت إصابتي بكورونا، بمجرد إخباري أخذت جميع الاحتياطات الموصى بها وقمت بعزل نفسي في المنزل".

وتابعت: "الصحة العامة في إنجلترا بدأت في البحث عن جهات اتصال مفصلة، فيما يتابع القسم ومكتبنا البرلماني نصائحهم عن قرب".

يشار إلى أن دوريس 62 عاما، شاركت بمناسبة في "10 داونينج ستريت" الأسبوع الماضي بحضور رئيس الوزراء بوريس جونسون، وكانت مسؤولة عن جزء من جهود مكافحة الفيروس.

وذكرت صحيفة ذا تايمز: أن المسؤولة التقت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع الماضي، كما حضرت استقبالا مع رئيس جونسون.

وزير الثقافة الفرنسي
كشفت تقارير إعلامية نقلًا عن مصدر مقرب من وزارة الثقافة الفرنسية: أن وزير الثقافة، فرانك ريستر، أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف: أن الوزير الفرنسي، الذي يبلغ من العمر 46 عامًا، "في حالة طيبة"،موضحًا أنّ ريستر اكتشف أنّه خالط أشخاصًا مصابين، أثناء زيارته للبرلمان الفرنسي، الأمر الذي دفعه للخضوع لفحوص طبية أثبتت إصابته بالفيروس.

وزيرة المساواة الإسبانية
أعلنت الحكومة الإسبانية أمس الخميس، إصابة وزيرة المساواة إيرين مونتيرو، بفيروس كورونا المستجد وفرض إجراءات الحجر الطبي عليها مع شريكها نائب رئيس الوزراء زعيم حزب بوديموس بابلو إيجليسياس.

نائب وزير الصحة الإيراني
على جانب أخر، أصيب نائب وزير الصحة الإيراني، إيراج حريرجي بالفيروس، كما أفاد مسؤول في الوزارة، إذ قال مستشار وزير الصحة الإعلامي علي رضا وهاب زاده في تغريدة: "إن اختبار كورونا المستجد الذي أجري للسيد حريرجي، نائب وزير الصحة الذي كان في الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، جاء بنتيجة إيجابية لجهة الإصابة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزراء نادين دوريس مكافحه كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر اخر الاخبار

أخبار تهمك

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 13 ساعة

الاتحاد الأوربي يصدر بيان بشأن توقف دوري أبطال أوروبا بسبب فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد تأجيل الليجا

منذ ساعة و 17 دقيقة

"الصحة" تكشف تفاصيل إغلاق مدرسة في الزمالك بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ ساعتين و 14 دقيقة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تقرير إيطالي يكشف كيف تم معرفة إصابة مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تفاصيل وفاة سفير إيراني بعد إصابته بفيروس كورونا فى مدينة قم

رئاسة البرلمان الإيراني: تسجيل إصابة أربعة نواب بفيروس كورونا

كبار إيران في مصيدة "كورونا".. الفيروس يجتاح البلاد

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 30

عاجل.. إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا

نادين دوريس Nadine Doris | فيروس كورونا المستجد يصيب وزيرة الصحة البريطانية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:50 ص

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

09:09 ص

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

08:16 ص

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

03:29 ص

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

08:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status