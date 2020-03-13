آخرهم في أستراليا.. وزراء أعلنوا إصابتهم بـ"كورونا"

في الفترة الأخيرة، أعلن عددًا من الوزراء في العالم عن إصابتهم بفيروس كورونا الذي انتشر في الكثير من دول العالم، بل حصد أرواح العديد من المواطنين بتلك الدول، كان آخرهم وزير الداخلية الأسترالي.

وقال الوزير في بيان صادر عن مكتبه: "استيقظت هذا الصباح على حمى وألم في الحلق. على الفور تواصلت مع وزارة الصحة في كوينزلاند وبعد ذلك أجريت اختبار كوفيد 19".

وقال الوزير في بيان صادر عن مكتبه: "استيقظت هذا الصباح على حمى وألم في الحلق. على الفور تواصلت مع وزارة الصحة في كوينزلاند وبعد ذلك أجريت اختبار كوفيد 19".

في الساعات الأخيرة، أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد الذي أودى بحياة 3 أشخاص في البلاد حتى الآن.

في الساعات الأخيرة، أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد الذي أودى بحياة 3 أشخاص في البلاد حتى الآن.

وأضاف: "تقضي سياسات الصحة في كوينزلاند بأن يدخل أي شخص تأتي نتائج فحصه إيجابية المستشفى، وقد التزمت بالإرشادات".

وأضاف: "تقضي سياسات الصحة في كوينزلاند بأن يدخل أي شخص تأتي نتائج فحصه إيجابية المستشفى، وقد التزمت بالإرشادات".

وتابع الوزير: أن نتائح الاختبار أثبتت إصابته بالفيروس، موضحًا: "أنا أشعر أنني بحالة جيدة، وسأعلن تطور حالتي في الوقت المناسب".

وتابع الوزير: أن نتائح الاختبار أثبتت إصابته بالفيروس، موضحًا: "أنا أشعر أنني بحالة جيدة، وسأعلن تطور حالتي في الوقت المناسب".





وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية

كما أصيبت وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية، نادين دوريس، بفيروس كورونا، وكشفت الحكومة البريطانية، فجر الأربعاء الماضي، إصابة الوزيرة، لتصبح أول وزير في البلاد يصاب بالفيروس.





بدورها أعلنت وزيرة الدولة في بيان إصابتها، قائلة: "يمكنني أن أؤكد أنني أثبتت إصابتي بكورونا، بمجرد إخباري أخذت جميع الاحتياطات الموصى بها وقمت بعزل نفسي في المنزل".





وتابعت: "الصحة العامة في إنجلترا بدأت في البحث عن جهات اتصال مفصلة، فيما يتابع القسم ومكتبنا البرلماني نصائحهم عن قرب".





يشار إلى أن دوريس 62 عاما، شاركت بمناسبة في "10 داونينج ستريت" الأسبوع الماضي بحضور رئيس الوزراء بوريس جونسون، وكانت مسؤولة عن جزء من جهود مكافحة الفيروس.





وذكرت صحيفة ذا تايمز: أن المسؤولة التقت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع الماضي، كما حضرت استقبالا مع رئيس جونسون.





وزير الثقافة الفرنسي

كشفت تقارير إعلامية نقلًا عن مصدر مقرب من وزارة الثقافة الفرنسية: أن وزير الثقافة، فرانك ريستر، أصيب بفيروس كورونا.





وأضاف: أن الوزير الفرنسي، الذي يبلغ من العمر 46 عامًا، "في حالة طيبة"،موضحًا أنّ ريستر اكتشف أنّه خالط أشخاصًا مصابين، أثناء زيارته للبرلمان الفرنسي، الأمر الذي دفعه للخضوع لفحوص طبية أثبتت إصابته بالفيروس.





وزيرة المساواة الإسبانية

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس الخميس، إصابة وزيرة المساواة إيرين مونتيرو، بفيروس كورونا المستجد وفرض إجراءات الحجر الطبي عليها مع شريكها نائب رئيس الوزراء زعيم حزب بوديموس بابلو إيجليسياس.





نائب وزير الصحة الإيراني