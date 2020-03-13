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عمرو أديب للمواطنين: إجمدوا شوية كلها 24 ساعة بس

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:13 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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غرد الإعلامي عمرو دياب، لكي يطمئن الشعب المصري على انتهاء هذه العاصفة قائلا: إجمدوا يا جماعة كلها 24 ساعة وتعدي، وأرجوكم محدش ينزل خالص لأي سبب.

وتابع "أديب" عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلًا: إحنا بنواجه ظاهرة طبيعية مش بتاعت بلدنا ولا منطقتنا، احنا في طوارئ بجد حاولوا بس تاخدوا بالكوا من بعضكوا.

وأضاف "أديب" قائلا: وأهم حاجة أهلنا الكبار وأطفالنا الصغار، يوم وهيعدي.

وأختتم "أديب" عبراته قائلا: تحية لكل مواطن استحمل اليومين دول قولوا يارب، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ‏‎حفظ الله مصر رئيسا وشرطة وجيشا وشعبا من كل شر وسوء أمين يارب العالمين، تحيا مصر⁦.

وفي سياق أخر تزوج "أديب" مرتين أحدهما من أماني سوكا، والأخرى والتي مازالت زوجته هي الإعلامية ''لميس الحديدي''.


وشارك "أديب" بالتمثيل في عدة أعمالة فنية منها قضية رأي عام، كوكب الشرق وتم اختباره من قبل المخرج "محمد عزيزية".
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