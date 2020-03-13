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البورصات الأوروبية تتعافي من أسوأ أداء يومي بالمستهل

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:38 ص
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مؤشر فوتسي
مؤشر فوتسي
وكالات
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تعافت البورصات الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، بعد أن سجلت أسوأ أداء يومي فى جلسة الأمس، وقاد قطاع الموارد الأساسية الارتفاع بصعوده بنسبة 9.3 بالمائة.

وتسبب فيروس كورونا في إصابة أكثر من 128 ألف شخص حول العالم مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 4720 شخصاً، بحسب أحدث بيانات متاحة على موقع جامعة "جونز هوبكينز".

ولا تزال إيطاليا هي أكثر الدول تضرراً في أوروبا وعالمياً بعد الصين من تفشي الكورونا كما تشهد في الوقت الحالي عملية إغلاق لكافة البلاد.

وقرر المنظمين المصرفيين الأوروبيين تأجيل اختبار الضغط المصرفي كما قاموا بتخفيف قواعد رأس المال لدعم اقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني من تداعيات الوباء.

وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 4 بالمائة ليسجل 306.78 نقطة.

وارتفع مؤشر "فوتسي"  البريطاني بنسبة 6.1 بالمائة ليسجل 5558.1 نقطة.

وقفز مؤشر "داكس" الألماني بنحو 3.7 بالمائة ليسجل 9478 نقطة.

وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 4 بالمائة ليسجل 4204.8 نقطة.

وشهد المؤشر الإيطالي "فوتسي إم.آي.بي" ارتفاع بنح 6.4 بالمائة ليسجل 15853.7 نقطة.

واستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليسجل 1.1187 دولار.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا البورصات الأوروبية أسوأ أداء يومي

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