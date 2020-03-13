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شاهد.. غرق عدد من السيارات في مياه الأمطار بالإسكندرية (فيديو)

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:40 ص
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تسببت حالة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الإسكندرية في 6 ساعات متواصلة من صباح اليوم الجمعة، في غرق شارع جمال عبد الناصر، وذلك ضمن نوة "عاصفة التنين" التي تشهدها محافظات مصر.

وطالب أهالي المنطقة بسرعة تدخل أجهزة الصرف الصحي لعلاج الأمر وشفط المياه من الشوارع، التي تسببت في عدم تمكنهم من النزول من منازلهم وقضاء إحتياجاتهم، بالإضافة إلى الضرر التي بدت عليه سياراتهم بعد إرتفاع منسوب المياه في الشوارع المحيطة بهم.

وضربت "عاصفة التنين" محافظة الإسكندرية، وهطلت الأمطار بغزارة علي مدار 6 ساعات متواصلة بكل أنحاء المحافظة، وذلك منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة، في إطار موجة الطقس السيئ التي سبق أن أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية. 

كانت محافظة الإسكندرية، قد أصدرت تحذيرات عاجلة للمواطنين، ضمن قلقها من حالة الطقس، حيث حذرت من عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، و‏عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية، ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، و‏عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، و‏عدم السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلو مترا، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، تجنبا لسوء طقس الخميس. 

كما محافظة الإسكندرية قد حذرت في وقت سابق من اليوم، من عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وكذلك عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار، وتدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارًا من عصر يوم الأربعاء 11 مارس 2020، وحتى نهاية الفترة السبت 14 مارس 2020، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، والتأكد من تثبيت ووضع اللافتات واللوحات الكائنة خارج المباني والتأكد من خلو الأسطح من أي أشياء حتى لا تؤدي العواصف المتوقع حدوثها إلى أضرار للغير.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

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عاصفة التنين سقوط اشجار رفع الأمطار بوابة الفجر الفجر العاصفه الطقس الإسكندرية

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