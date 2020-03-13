بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

استقر مسئولو النادي الأهلي، على أولى صفقات الفريق في الموسم المقبل، من أجل تدعيم الفريق، في إطار سياسة القلعة الحمراء للفوز بجميع البطولات.

ووضع الأهلي أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي هدفا له، ليكون أولى صفقات الفريق الصيفية، خاصة بعد طلب السويسري رينيه فايلر ضم مدافع مميز للفريق.

وكان فايلر قد طلب من إدارة الأهلي، ضم مدافع مميز، ليكون تدعيما قويا للفريق في ظل معاناة الفريق من الكرات الهوائية في المباريات الصعبة، وحاجة الفريق للاعب كبير كحجازي، وأثنى المدرب السويسري على قدرات اللاعب الدولي بعدما شاهد مقاطع له.

ويحتل الأهلي حاليا قمة الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة في البطولة المحلية.