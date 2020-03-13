د.حماد عبدالله يكتب: النقابات المعطلة !!





لا شك أن أهم أضلاع المجتمع المدنى وأركانه ودعائمه هى النقابات المهنية والعمالية فالنقابة وظهورها مع عصر الألة ومنذ التحول من طاقة البخار إلى طاقة البترول ثم إلى الطاقة النووية وتغيير شكل الحياة مع بداية الثورة الصناعية نهايات القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر وأصبح للنقابات دوراً هاماً فى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل والدولة وأصبحت النقابات العمالية هى من القوى التى يعمل لها ألف حساب فى الدول التى مارست الحياة الصناعية فيها شعوبها وأغلبها اليوم هى الدول السبع أو الثمانى العظام فى العالم والمعروفة (G8 ) ولكن وبإنتقال أساليب الحياة إلى أرجاء الكرة الأرضية وحسب مناخ ونظام كل مجتمع مستقبل لهذه الأساليب تتبلور طريقة التعامل بين أضلاع المثلث (عمال ، إدارة ، نقابة) ولعل إتحاد نقابات عمال مصر هو من أقدم الإتحادات النقابية فى منطقة الشرق الأوسط إن لم يكن من اقوى الإتحادات العمالية المنتظمة فى دول الشرق كله ولعل التوجهات الإشتراكية ثم الإنفتاحية ثم التوجه للإقتصاد الحر فقد عانى النظام الحالى من تعسر فى (الولادة) وعسر (فى الهضم) منذ تخلينا عن النظام الإشتراكى ولو إسماً ولكن فى واقع الأمر ما زال هذا النظام ناخراً فى عظام الوطن فنحن ما زلنا نحتفظ ب 50% نسبة عمال وفلاحين فى إنتخاباتنا المحلية والشعبية والبرلمانية وفى نفس الوقت لا تسمح قوانيننا بعد تعديلها أن نقول للعامل (إنت خارج الخدمة) حتى ولو كانت هناك أسباب جوهرية بل نحن نشترط فى برنامج الخصخصة والتحول الإقتصادى على أن "يعول" أى مستثمر أو أى كيان جديد يرغب فى شراء أو حيازة مرفق أو وضع عام أن يعول " عمالة " وأن لا يعمل على الاستغناء عن أحد منهم وبالعكس مطلوب رفع مرتباتهم وتطوير قدراتهم الفنية و العلمية مع ما يتراءى للمستثمر الجديد فى إدارة كيانه الاقتصادي ....ولعل فى النظم الاشتراكية تتشكل مجالس النقابات من خلال إنتخابات شكلية فالكل يعلم من الذي يقبله النظام ومن الذي سترشحه الإدارة المركزية للحزب أو الإتحاد الاشتراكي أو أي مسمى من مسميات الشمولية السياسية ...