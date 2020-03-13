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القضاء التركي يصدر أحكاما بسجن 4 من أقرباء زعيم تنظيم "داعش" السابق

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:08 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أصدر القضاء التركي، أحكاما بسجن 4 من أقرباء زعيم تنظيم "داعش" السابق، أبو بكر البغدادي، الذي أعلنت الولايات المتحدة عن اغتياله في أكتوبر الماضي.

وأفادت وكالة "الأناضول"، بأن محكمة بولاية قرشهير قررت سجن المدانين الـ4 لمدة 6 سنوات و3 أشهر بتهمة "الانتساب إلى تنظيم إرهابي".

وفي جلسة الاستماع سألت المحكمة المتهمين، حسب الوكالة، عن صور وفيديوهات أعضاء التنظيم التي وجدت على هواتفهم.

ونفى اثنان من المتهمين صلتهما بالبغدادي وأقر الآخران بقرابتهما له، لكنهم جميعا أنكروا تهمة "الانتساب للتنظيم الإرهابي".

وضمت لائحة الاتهام من قبل الادعاء العام إفادات شهود، وصورا عثر عليها بهواتف المتهمين يظهر بعضها جثث مسلحين وأخرى تحتوي على دعاية للتنظيم الإرهابي، وبناء على ذلك، قضت المحكمة، وفق "الأناضول"، بحكمها المتقدم بحق المدانين.

وأفادت السلطات التركية، يوم 16 نوفمبر 2019، بتوقيف 25 شخصا من أقارب البغدادي بعملية أمنية شملت 4 ولايات مختلفة في البلاد.

وجرى ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 27 أكتوبر 2019، أن زعيم تنظيم "داعش"، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، قتل بعملية "جريئة" نفذتها القوات الخاصة الأمريكية بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، مشيرا إلى أن البغدادي انتحر عندما كان يحاول الفرار من العسكريين الأمريكيين عبر نفق تحت مخبئه، حيث أنهى حياته و3 من أطفاله بتفجير حزام ناسف.

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