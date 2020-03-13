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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد تأجيل الليجا

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:15 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس الخميس ١٢ مارس رسميا تعليق بطولة الدوري الإسباني الممتاز بسبب فيروس كورونا المنتشر مؤخرا.

وكان من المفترض أن يواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي إيبار في الدوري الإسباني ولكن تم تأجيلها بالإضافة إلى مواجهة نادي مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا ولكن تم تعليق المباراة أيضا.


موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي ريال سوسيداد يوم ٥ أبريل القادم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب أنويتا.


القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني الممتاز.

وستذاع مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي ريال سوسيداد يوم ٥ أبريل القادم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD".


ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإسباني الممتاز

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد ٥٦ نقطة بينما يتواجد نادي ريال سوسيداد في المركز الرابع من جدول البطولة برصيد ٤٦ نقطة.

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