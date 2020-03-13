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أحمد جمال يطرح ألبومه الجديد في هذا الموعد

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:41 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يعكف المطرب أحمد جمال للانتهاء من تسجيل أغاني ألبومه الجديد، ليتمكن من طرحه في فصل الصيف المقبل، وتحديدًا عقب إنتهاء شهر رمضان مباشرة،ويحتوي الألبوم على 9 أغاني.

وفي سياق آخر، طرح أحمد جمال مؤخرًا بالتزامن مع عيد الحب، أغنية "كل سنة وأنت طيب"،وهي من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، والكليب تم تصويره في بيروت.

كما طرح في شهر ديسمبر من العام الماضي أغنية "قصاد عيوني"، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، موسيقى أحمد عبد السلام.


ويتعاون أحمد جمال فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء منهم: أمير طعيمة،جمال الخولي، محمد عاطف،نور الدين محمد،ومن الملحنين يتعامل مع عزيز الشافعى، مدين،أحمد زعيم،وباقى الأغانى من ألحانه، أما التوزيع فكان من نصيب أحمد إبراهيم،توما، واستغرق تحضير الألبوم ما يقرب من عام ونصف العام.
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