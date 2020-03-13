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بعد تحسن الطقس.. المرور يعيد فتح 4 طرق رئيسية

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:09 ص
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بوابة الفجر
داليا عادل
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة، صباح اليوم الجمعة، فتح 4 طرق رئيسية وهم: "رأس غارب اتجاه المنيا، والزعفرانة اتجاه بني سويف، وسفاجا اتجاه الغردقة، والقصير اتجاه قفط"، بعد تحسن الحالة الجوية ووضوح الروية بمحافظة البحر الأحمر.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، رصدت وجود رياح شديدة، أدت إلى انعدام الرؤية، مع وجود أمطار على طريق رأس غارب اتجاه المنيا، وطريق الزعفرانة اتجاه بني سويف، وطريق سفاجا اتجاه الغردقة، وطريق القصير، وعلى الفور تم إغلاق الطريق، حفاظا على سلامة الجميع.

في سياق مغاير تعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، التي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الحمهورية.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.

وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادى ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.


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