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الصحة التركية تعلن عن ثاني إصابة بفيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:59 ص
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، عن اكتشاف ثاني أصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

وكتب قوجة على "تويتر" يقول إن المريض الثاني الذي ظهرت نتيجة فحوصه مساء الخميس، من بين المخالطين للمريض الأول الذي تم تشخيص إصابته الأربعاء.

وكان قوجة قد ذكر في وقت سابق إن مواطنا تركيا ظهرت عليه أعراض حمى شديدة وسعال، شخصت حالته على أنه يعاني من الإصابة بالفيروس، ليكون الحالة المؤكدة الأولى في البلاد.

وأوضح أن المريض الأول أصيب على الأرجح بمرض "كوفيد-19" خلال رحلة إلى دولة أوروبية، رافضا في الوقت نفسه تحديد المدينة التركية التي أدخل فيها المستشفى.

وتابع: "هذه أول حالة مؤكدة في بلدنا المريض رجل صحته العامة جيدة"، مشددا على أن أفراد أسرة المريض وأقاربه وضعوا تحت المراقبة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، قال الخميس، إن السلطات قررت إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية لمدة أسبوع اعتبارا من 16 مارس، وإغلاق الجامعات لمدة 3 أسابيع بسبب فيروس "كورونا".

وأوضح كالين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للوزراء في القصر الرئاسي، أن بلاده ستستعين بتقنيات التعلم عن بعد لأجل كبح انتشار العدوى، وأشار إلى أن ن جميع الأحداث الرياضية التي ستقام في تركيا لن تسمح بحضور الجمهور حتى نهاية أبريل المقبل.

وأورد كالين أن زيارات الرئيس رجب طيب أردوغان التي كانت مقررة، تم إلغاؤها، بسبب انتشار فيروس "كورونا".

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