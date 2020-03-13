Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:54 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

خرج فرج عامر رئيس نادي سموحة، بتصريحات جديدة، مؤكدا احترامه لقرارات الفار، وأن الأندية هي من طالبت بتطبيقه، وهو يتضمن عنصرًا بشريًا، والجميع يقبل ذلك.

   

وتابع فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "كنت أتمنى أن يلجأ الحكم لتقنية الفار في آخر كرة بمباراة الأهلي وسموحة".

 

وأكمل: "احترمنا اتفاقنا مع الأهلي بشأن عدم إشراك الـ4 لاعبين المعارين منه أمامه، وكانت هناك عرقلة لمحمد نادي تستحق احتساب ركلة جزاء ولم يشاهدها أحد". 

 

وأضاف: "لم نستقبل عروض لرحيل حسام حسن، ومحمد أبو جبل كان الحارس الرابع في سموحة وحاليًا أفضل حارس مرمى في مصر بجانب محمد الشناوي".

 

وواصل: "أتمنى ضم أليو ديانج لاعب الأهلي لسموحة، وأرى أنه لن يظل مدة طويلة في الأحمر وسيخرج للاحتراف مبكرًا ويستطيع اللعب في برشلونة".

  

واختتم: "مبروك لياسر إبراهيم الانضمام لمنتخب مصر، فهو ابني وأتمنى له التوفيق دائمًا".

Advertisements

أخبار تهمك

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تقرير إيطالي يكشف كيف تم معرفة إصابة مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد تأجيل الليجا

منذ 34 دقيقة

بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف عن منخفض جوي آخر قادم من البحر المتوسط

منذ حوالي 10 ساعة

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ أقل من ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة" تكشف تفاصيل إغلاق مدرسة في الزمالك بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:50 ص

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

09:09 ص

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

08:16 ص

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

03:29 ص

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

06:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status