رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

خرج فرج عامر رئيس نادي سموحة، بتصريحات جديدة، مؤكدا احترامه لقرارات الفار، وأن الأندية هي من طالبت بتطبيقه، وهو يتضمن عنصرًا بشريًا، والجميع يقبل ذلك.

وتابع فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "كنت أتمنى أن يلجأ الحكم لتقنية الفار في آخر كرة بمباراة الأهلي وسموحة".

وأكمل: "احترمنا اتفاقنا مع الأهلي بشأن عدم إشراك الـ4 لاعبين المعارين منه أمامه، وكانت هناك عرقلة لمحمد نادي تستحق احتساب ركلة جزاء ولم يشاهدها أحد".

وأضاف: "لم نستقبل عروض لرحيل حسام حسن، ومحمد أبو جبل كان الحارس الرابع في سموحة وحاليًا أفضل حارس مرمى في مصر بجانب محمد الشناوي".

وواصل: "أتمنى ضم أليو ديانج لاعب الأهلي لسموحة، وأرى أنه لن يظل مدة طويلة في الأحمر وسيخرج للاحتراف مبكرًا ويستطيع اللعب في برشلونة".

واختتم: "مبروك لياسر إبراهيم الانضمام لمنتخب مصر، فهو ابني وأتمنى له التوفيق دائمًا".