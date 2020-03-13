وزير الداخلية الأسترالي يعلن إصابته بفيروس كورونا





أعلن وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر دوتون، اليوم الجمعة، عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، الذي أودي بحياة 3 أشخاص في البلاد حتي الآن.





وقال "دوتون"، في بيان صادر عن مكتبه: "استيقظت هذا الصباح على حمى وألم في الحلق، على الفور تواصلت مع وزارة الصحة في كوينزلاند، وبعد ذلك أجريت اختبار كوفيد 19".





وتابع وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، أن نتائح الاختبار أثبتت إصابته بالفيروس، لكنه أوضح: "أنا أشعر أنني بحالة جيدة، وسأعلن تطور حالتي في الوقت المناسب".





وأضاف داتون، العضو النافذ في الحكومة وأحد أهم واضعي قوانين الهجرة في أستراليا: "تقضي سياسات الصحة في كوينزلاند بأن يدخل أي شخص تأتي نتائج فحصه إيجابية المستشفى، وقد التزمت بالإرشادات".









وأعلنت وزارة الصحة في أستراليا، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 126 حالة.





يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



