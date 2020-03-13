لليوم الثاني.. أمطار وطقس سيء يضرب الدقهلية "صور"

تشهد محافظة الدقهلية، لليوم الثاني على التوالي، هطول أمطار متواصلة ورياح تضرب أرجاء المحافظة.





وتكثف الأجهزة التنفيذية جهودها لكسح تجمعات المياه والتعامل الفوري مع موجة الطقس السيء التي تضرب البلاد والمعلن استمرارها حتى غدٍ السبت.





وفي السياق ذاته، تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعمال كسح وشفط مياه الأمطار والتعامل الفوري لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع موجة الطقس السيء والتقلبات الجوية





وشدد "مختار" على التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي لمتابعة الأوضاع أولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.





ووجه "مختار" رؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بضرورة التعامل الفوري مع موجة الطقس السيء ورفع درجة الطوارئ وشفط تجمعات الأمطار بكافة نواحي المحافظة والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة.





وأكد أن أجهزة المحافظة كافة، بدأت التعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.







وأشار المحافظ إلى أنه تم الدفع بسيارات كسح إضافية لسرعة شفط تجمعات المياه من الطرق والشوارع أولا بأول لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.





كما وجه المحافظ، رؤساء المدن والأحياء بالتأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق الكهربائي، حرصا على حياة المواطنين وأرواحهم.





ووه بضرورة التنسيق الكامل بين غرف العمليات في كل مركز ومدينة والوحدات القروية، مع كافة الجهات المعنية ومع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتواجد المستمر لكل القيادات والإدارات الميدانية في الشارع.









وكان المحافظ أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري معها وإصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.





يذكر أن محافظات الجمهورية، تعرضت منذ أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر ، نظرا لظروف الطقس السيء.