أسعار الأسماك اليوم الجمعة 12-3-2020 في السوق المحلي









أسعار الأسماك اليوم





استقرت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الجمعة 13-3-2020 وتسعي مصر إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من الأسماك وزيادة المزارع السمكية، ووصل سعر كيلو البلطي إلى 40 جنيه وكيلو الجمبري مابين 150 و250 جنيه.





أسعار الأسماك في الأسواق





سعركيلو البلطي بين 35 إلى 40 جنيهًا.

سعر كيلو البوري بين 70 إلى 80 جنيه

وسجل سعر كيلو السبيط 200 جنيه.

سجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا

سجل سعر كيلو القاروص 160 جنيه

وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا.

سعر كيلو الثعابين 200 جنيه.

سعر كيلو المكرونة بين 60 إلى 80 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري ما بين 150 و250 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.