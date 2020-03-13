رسميًا.. تأجيل مباراة ليفربول الودية أمام برشلونة بسبب فيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، خلال بيان رسمي، عن إلغاء المباراة الودية، أمام برشلونة الإسباني، بسبب تفشي فيروس كورونا وإنتشاره على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة.

وكان من المقرر أن تُقام مُباراة، تجمع بين أساطير برشلونة وليفربول، يوم السبت 28 مارس 2020، على ملعب آنفيلد، إلا أن إدارة الريدز قررت إلغاء المباراة بسبب المُستجد "كوفيد 19".





وجاء سبب تأجيل المباراة هو إنتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم، وجاء على أثره تأجيل بعد الأنشطة الكرويه ولعب الأخرى بكون جمهور، وتهديد كل الأنشطة، كما تسبب في إرباك مواعيد المباريات الدولية للمنتخبات الوطنية.





وتابع بيان الريدز، أنه في ظل عدم سفر أساطير برشلونة إلى ملعب أنفيلد، فسيتم تأجيل المباراة وتحديد موعد سيتم الأعلان عنه في وقت لاحق.