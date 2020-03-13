لليوم الثاني.. موجة الطقس السيء تضرب قنا وسط تحذيرات جديدة

تستمر الرياح السريعة المحملة بالأتربة والرمال، على محافظة قنا، لليوم الثاني على التوالي، بعدد من مراكز المحافظة، وسط تحذيرات الأجهزة التنفيذية بضرورة توخي الحذر من المواطنين بالطرق الرزاعية والصحراوية.





وشدد اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية.





وأصدر المحافظ توجيهاته بالتنسيق مع مركز إدارة الأزمات بالمحافظة وجميع غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات الخدمية المعنية لمتابعة أي مستجدات للموقف.





كما وجه إدارة الأزمات بالمحافظة بالتنسيق الدائم مع المحافظات المجاورة.





مخيم الإيواء:



وأشار محافظ قنا، إلى أن مخيم الإيواء العاجل بمركز الإغاثة بمنطقة المعنا، جاهز لاستقبال أي حالات طارئة.



وتابع المحافظ أن المخيم يضم 25 خيمة تستوعب 5 أفراد بكل خيمة فضلا عن تجهيز العديد من أدوات الإغاثة (أسَّرة - مراتب – أدوات طهي – خزانات مياه) وتوفير عدد من الشباب من جمعية الهلال الأحمر المُدرب على التعامل مع المواقف الطارئة في حدوث الأزمات.



وأكد أنه يتابع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والأستاذ كمال شلبي سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.





إغلاق طرق:



وأدت العاصفة بالأمس إلى إغلاق طريق قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي (طريق طيبة)، وطريق قنا – سفاجا، وطريق قفط – القصير وطريق قنا - نجع حمادي الصحراوي الغربي، نظرا لسوء الأحوال الجوية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والامنية بالمحافظة وغرف إدارة الأزمات بالمحافظات المجاورة.



كما أسفرت موجة الطقس السيء، عن سقوط 31 شجرة و16 عامود كهرباء وانهيار 5 منازل وسقوط مئذنة مسجد بقرية الكرنك بمركز أبو تشت وأخرى بقرية السلامية بمركز نجع حمادى وتقوم الوحدات المحلية برفع الأشجار المتساقطة وأعمدة الكهرباء بسبب العاصفة الترابية.

وأوضح المحافظ، أن موجة الطقس السيء أسفرت عن وفاة الطفل محمد كرم حلمي البالغ من العمر 6 سنوات نتيجة سقوط شجرة على منزله وإصابة الأم واثنين من أشقائه وتم نقلهم إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج.



وتقدم محافظ قنا، بخالص العزاء لأسرة الطفل المتوفى داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.



الجدير بالذكر أن محافظ قنا وجه بضرورة المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

