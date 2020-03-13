Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل تضرر 3 أسر من غرق منازلهم بمياه الأمطار في الدقهلية (صور)

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:43 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
وقع حادث انهيار سقف منزل بمنطقة البيلوق التابعة لمركز أجا في محافظة الدقهلية نتيجة هطول الأمطار.

على الفور انتقلت لجنة الإغاثة وتبين أن المنزل عبارة عن غرفتين وصالة معروشة بالخشب والغاب، ويقيم به ثلاث أسر، الأولى المواطن "سعد. س. ا"، والزوجة "نادية. ع. ع"، والأبناء: "نعمة، محمد، سمير"، والأسرة الثانية "خالد. ا. ا. ن"، والزوجة "لمياء. س. س"، والأبناء: "هاجر، ومحمد"، والأسرة الثالثة المواطنة "ماجدة. س. س"، وهي أرملة.

على الفور وجه الدكتور أيمن مختار بسرعة التعامل مع المتضررين وانتقل رئيس مدينة أجا ومسئولي التضامن الاجتماعي، وتقرر إقامة تلك الأسر بمركز الإغاثة بالدقهلية.

وأعلنت التضامن الاجتماعي عن أنه تم صرف 2 بطانيه لكل فرد بإجمالي 20 بطانيه، ومبلغ 1000 من مؤسسه التكافل الاجتماعي لكل أسرة للإعاشه، وتم صرف مساعدات عاجله طبقا للقرار الوزاري 86 لسنة 2019 كما تم توفير أغذيه لتلك الأسر من جمعية رسالة في أجا.

على صعيد آخر ترأس علاء الشرببني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، غرفة العمليات بديوان عام المديرية بمتابعة عمليات نزح المياه من أمام المنشآت الرياضية ومحيطها.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع حالة الطوارئ لدى كافة مديريات الخدمات بسبب الطقس السئ الذي يضرب البلاد.

وتابع وكيل الوزارة عمليات كسح المياه من أعلى أسطح مراكز الشباب والأندية ومحيطها وصيانة بلوعات الصرف، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية.

كما نبه وكيل الوزارة على الجميع  بفصل التيار الكهربائي عن الملاعب المنجله وعدم تشغيلها إلا بعد استقرار الأمور والتأكد من عدم وجود أعطال أو مس كهربائي بالأعمدة من خلال مفكات تست للكهرباء، حفاظا على أرواح المواطنين.

ووجه وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية الشكر لكلا من أحمد علام، وطارق باشا وكيلا المديرية، وحسام مصطفى مدير إدارة الأزمات والكوارث، والدكتور أيمن ربيع وطارق دهب معاونا وكيل الوزارة.

من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ. 

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، نظرا لظروف الطقس السيء.
تفاصيل تضرر 3 أسر من غرق منازلهم بمياه الأمطار في الدقهلية (صور)
تفاصيل تضرر 3 أسر من غرق منازلهم بمياه الأمطار في الدقهلية (صور)
تفاصيل تضرر 3 أسر من غرق منازلهم بمياه الأمطار في الدقهلية (صور)
تفاصيل تضرر 3 أسر من غرق منازلهم بمياه الأمطار في الدقهلية (صور)
تفاصيل تضرر 3 أسر من غرق منازلهم بمياه الأمطار في الدقهلية (صور)
تفاصيل تضرر 3 أسر من غرق منازلهم بمياه الأمطار في الدقهلية (صور)
تفاصيل تضرر 3 أسر من غرق منازلهم بمياه الأمطار في الدقهلية (صور)
تفاصيل تضرر 3 أسر من غرق منازلهم بمياه الأمطار في الدقهلية (صور)
تفاصيل تضرر 3 أسر من غرق منازلهم بمياه الأمطار في الدقهلية (صور)
تفاصيل تضرر 3 أسر من غرق منازلهم بمياه الأمطار في الدقهلية (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الطقس الدقهلية الأمطار

أخبار تهمك

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ ساعة و نصف

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد تأجيل الليجا

منذ 37 دقيقة

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 12 ساعة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

"الصحة" تكشف تفاصيل إغلاق مدرسة في الزمالك بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ أقل من ساعة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ ساعتين و 46 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

تقرير إيطالي يكشف كيف تم معرفة إصابة مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تكشف عن منخفض جوي آخر قادم من البحر المتوسط

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

فريق الإغاثة يتوجه لعزبة الحرية بدكرنس لمعاينة حريق نشب في منزلين بالدقهلية (صور)

في إطار التدريب على مواجهة الأزمات.. "التضامن" تنفذ سيناريو محاكاة لزلزل بالدقهلية

20 خيمة لمواجهة الأمطار وتفعيل لجان الإغاثة بالقليوبية

15 صورة ترصد جولة محافظ الدقهلية في مركز ومدينة أجا

حملات مكثفة لكسح مياه الأمطار من شوارع المنصورة (صور)

أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:50 ص

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

09:09 ص

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

08:16 ص

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

03:29 ص

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

06:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status