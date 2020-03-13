تفاصيل تضرر 3 أسر من غرق منازلهم بمياه الأمطار في الدقهلية (صور)

وقع حادث انهيار سقف منزل بمنطقة البيلوق التابعة لمركز أجا في محافظة الدقهلية نتيجة هطول الأمطار.





على الفور انتقلت لجنة الإغاثة وتبين أن المنزل عبارة عن غرفتين وصالة معروشة بالخشب والغاب، ويقيم به ثلاث أسر، الأولى المواطن "سعد. س. ا"، والزوجة "نادية. ع. ع"، والأبناء: "نعمة، محمد، سمير"، والأسرة الثانية "خالد. ا. ا. ن"، والزوجة "لمياء. س. س"، والأبناء: "هاجر، ومحمد"، والأسرة الثالثة المواطنة "ماجدة. س. س"، وهي أرملة.





على الفور وجه الدكتور أيمن مختار بسرعة التعامل مع المتضررين وانتقل رئيس مدينة أجا ومسئولي التضامن الاجتماعي، وتقرر إقامة تلك الأسر بمركز الإغاثة بالدقهلية.

وأعلنت التضامن الاجتماعي عن أنه تم صرف 2 بطانيه لكل فرد بإجمالي 20 بطانيه، ومبلغ 1000 من مؤسسه التكافل الاجتماعي لكل أسرة للإعاشه، وتم صرف مساعدات عاجله طبقا للقرار الوزاري 86 لسنة 2019 كما تم توفير أغذيه لتلك الأسر من جمعية رسالة في أجا.





على صعيد آخر ترأس علاء الشرببني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، غرفة العمليات بديوان عام المديرية بمتابعة عمليات نزح المياه من أمام المنشآت الرياضية ومحيطها.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع حالة الطوارئ لدى كافة مديريات الخدمات بسبب الطقس السئ الذي يضرب البلاد.

وتابع وكيل الوزارة عمليات كسح المياه من أعلى أسطح مراكز الشباب والأندية ومحيطها وصيانة بلوعات الصرف، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية.

كما نبه وكيل الوزارة على الجميع بفصل التيار الكهربائي عن الملاعب المنجله وعدم تشغيلها إلا بعد استقرار الأمور والتأكد من عدم وجود أعطال أو مس كهربائي بالأعمدة من خلال مفكات تست للكهرباء، حفاظا على أرواح المواطنين.

ووجه وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية الشكر لكلا من أحمد علام، وطارق باشا وكيلا المديرية، وحسام مصطفى مدير إدارة الأزمات والكوارث، والدكتور أيمن ربيع وطارق دهب معاونا وكيل الوزارة.



من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.



كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، نظرا لظروف الطقس السيء.