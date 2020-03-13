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"سقف" لرامي جمال تتخطى 15 مليون مشاهدة

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:38 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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حقق فيديو كليب "سقف" للفنان رامي جمال نجاحًا كبيرًا، فور طرحه عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث وصلت عدد مشاهداتها إلى ١٥ مليون مشاهدة.


يُشار أن أغنية"سقف" من كلمات كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما.

وظهر في الكليب مجموعة مميزة من نجوم الفن،الرياضة، الإعلام منهم أحمد السقا،هشام جمال،عمرو يوسف،حسن الرداد، إسعاد يونس ، أوس أوس،شيماء سيف،حمدي الميرغني،محمد عبد الرحمن، علي ربيع، عمرو سعد، الشيف علاء الشربيني،مي عمر،أحمد السعدني، هنادي مهنى،حمادة هلال،هشام ماجد،هشام عباس،كريم عبد العزيز، أكرم حسني،شيكابالا،طارق حامد، عمرو السولية، إنجي علي،رمضان صبحي.



وتعاون رامي جمال في ذلك الألبوم مع عدد كبير من الملحنين منهم مدين، ياسر نور،شريف بدر، بلال سرور، محمد أنيس.




وتعاون من الشعراء مع: محمد أبو نعمة،محمد عاطف، أيمن بهجت قمر،أحمد المالكي، جمال الخولي، شادي نور، تامر حسين، مصطفى حسن، أحمد تبارك، أحمد عرفان، رقية عبد العزيز، طارق فيصل.
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