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رسميا.. هوندا تطلق سيارتها المحدثة الجديدة "أوديسي 2021"

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:30 ص
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هوندا أوديسي 2021
هوندا أوديسي 2021
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أعلنت شركة هوندا بشكل رسمي عن إطلاق سيارتها المحديثة الجديدة "أوديسي 2021" مع ناقل حركة جديد.

وكانت سيارة أوديسي أكثر فان مبيعًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي يجعل هوندا تعمل بجد على تطويرها وتقديم تحديثات عديدة لها.

ويشمل تحديث أوديسي 2021 شبكًا أماميًا باللون الأسود وتصميم جديد للصدام الأمامي ومصابيح الضباب تحديداً بالإضافة إلى مصابيح أمامية LED محسّنة، تنتهي التحديثات الخارجية بحواف سوداء للنوافذ الخلفية وخيارات جديدة من الجنوط. بالانتقال إلى الداخلية توفر هوندا خيارات جديدة من التطعيمات بالإضافة إلى أزرار التحكم بالمكيف للصف الخلفي.

ومن الجانب الميكانيكي، تتوفر أوديسي 2021 بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة تبلغ 280 حصان يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي جديد من 10 سرعات.
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