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سناب شات تتيح أداة لتبسيط إنشاء عدسات الواقع الافتراضي

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:08 ص
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سناب شات
سناب شات
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تمكن سناب شات من نشر فكرة استخدام العناصر الافتراضية على شكل عدسات تظهر فوق الصور أو الفيديوهات، والآن أطلقت أداة بسيطة وأساسية يمكن من خلالها لأي شخص إنشاء عدسته الخاصة بدون الحاجة لخبرة كبيرة أو أدوات متخصصة.

عبر أداة Lens Web Builder تريد سناب شات المزيد من الشركات الانضمام إليها وإنشاء العدسات الترويجية التي يمكن استخدامها على المنصة.

يمكن لأداة سناب شات أن تتيح لأي شخص وعبر متصفح الويب إنشاء العدسات في دقائق وبدون أية خبرة في التصميم للواقع المعزز، وذلك بدلاً من الحاجة لتطبيق متخصص بالواقع المعزز أو خبرة عالية في مجال التصميم.

وتوفر سناب شات مئات العناصر التي يمكن استخدامها في العدسات مثل الأشياء ثلاثية الأبعاد والمؤثرات والتحريكات، كما يمكن للمستخدمين رفع العناصر من قبلهم مثل شعارات الشركات والصور للمزيد من التخصيص.

تقول سناب شات أن أكثر من 75% من مستخدميها البالغ عددهم 218 مليون مستخدم نشط يومياً يتفاعل مع محتوى الواقع المعزز يومياً. وهناك أكثر من 735 ألف عدسة تم إنشائها، وبعض العدسات الشهيرة لديها مليارات مرات المشاهدة والاستخدام تم إنشائها بواسطة أداة Lens Studio التي ستواصل سناب شات بدعمها لإنشاء المحتوى المعقد الموجه للواقع المعزز، بينما توفر الأداة الجديدة التي أطلقتها اليوم تجربة أبسط.
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واقع افتراض سناب شات تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية

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