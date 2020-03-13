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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 12-3-2020 في الأسواق

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:21 ص
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أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
الفجر الاقتصادي
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حافظت أسعار الدواجن على استقرارها اليوم الجمعة 13-3-2020 في الأسواق ، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء الي 28 جنيه للكيلو والبلدي الي 35 جنيه للكيلو، وتنشر الفجر أسعار الدواجن في الأسواق أولا بأول كالاتي :

أسعار بورصة الدواجن في الأسواق 

سعر كيلو لحم أبيض 28 جنيه 
سعر كيلو الأوراك 33 جنيه
سعر كيلو البانيه من60 الي 65 جنيه 
سعير كيلو الفراخ الأمهات 22جنيه 
سعر كيو الفراخ لحم ساسو35 جنيه
سعر كيلة الفراخ لحم بلدي 35 جنيه 
سعر كيلو  الفراخ لحم رومي برونزي 52 جنيه
سعر كيلو لحم رومي أبيض 38 جنيه 
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