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حياتي مش تمام لرامي صبري.. تتخطى حاجز الـ 4 مليون مشاهدة

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:19 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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حققت أغنية "حياتي مش تمام" للفنان رامي صبري نجاحًا كبيرًا، فور طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث وصلت عدد مشاهداتها تخطت الـ4 ملايين و100 الف مشاهدة، أما على تطبيق انغامي حصدت مليون و100 ألف استماعًا.

يُشار أن أغنية"حياتي مش تمام" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال، والأغنية هي التعاون الثاني بين رامي صبري وعزيز الشافعي بعد طرحهم لأغنية " أهد الدنيا" التي صدرت في صيف 2018.

وحظيت الأغنية على إشادات كبيرة من نجوم الغناء، ومن ضمن الفنانين الذين أبدوا إعجابهم الشديد بها تامر حسني وحميد الشاعري.

والجدير بالذكر أن آخر ألبومات رامي صبري، هو ألبوم "فارق معاك" واحتوى الألبوم على12 أغنية، هم "بتاع بنات"،"قولت اللي عندي"،"أنا بابا"،"بقابل ناس"، "حاول تنسانى"، "صعبان عليا"،"وعجبي عليك يا زمان"،"حكاية حبنا"،"هو فى كده"، و"أنا بعترفلك"،"فارق معاك"، "بتهتمي".
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